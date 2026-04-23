توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟

أعلنت بنوك حكومية وخاصة عن تأثر مؤقت في خدمات الدفع الإلكترونية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة إجراء تحديثات فنية تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي.

ومن المقرر أن تتوقف بعض الخدمات بدءًا من منتصف الليل ولمدة ساعتين، لإتاحة تنفيذ التعديلات اللازمة على الأنظمة بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، ضمن الإجراءات الدورية المصاحبة لتغيير التوقيت.

وتشمل الخدمات المتأثرة

ماكينات الصراف الآلي

خدمات الإنترنت البنكي

تطبيقات الموبايل البنكي

المحافظ الإلكترونية

خدمة "انستاباي" للتحويلات اللحظية

وأكدت البنوك أن هذه التحديثات تجرى بشكل سنوي لضمان توافق الأنظمة مع التوقيت الجديد، على أن تعود جميع الخدمات للعمل بكامل طاقتها فور الانتهاء من أعمال التحديث.