توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟

كتب : منال المصري

04:06 م 23/04/2026 تعديل في 04:20 م

ماكينات الصراف الآلي ATM

أعلنت بنوك حكومية وخاصة عن تأثر مؤقت في خدمات الدفع الإلكترونية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة إجراء تحديثات فنية تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي.

ومن المقرر أن تتوقف بعض الخدمات بدءًا من منتصف الليل ولمدة ساعتين، لإتاحة تنفيذ التعديلات اللازمة على الأنظمة بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، ضمن الإجراءات الدورية المصاحبة لتغيير التوقيت.

وتشمل الخدمات المتأثرة

ماكينات الصراف الآلي

خدمات الإنترنت البنكي

تطبيقات الموبايل البنكي

المحافظ الإلكترونية

خدمة "انستاباي" للتحويلات اللحظية

وأكدت البنوك أن هذه التحديثات تجرى بشكل سنوي لضمان توافق الأنظمة مع التوقيت الجديد، على أن تعود جميع الخدمات للعمل بكامل طاقتها فور الانتهاء من أعمال التحديث.

ماكينات الصرف الآلي التوقيت الصيفي المحافظ الإلكترونية انستاباي

