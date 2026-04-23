في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت فيه، إن مجتبى خامنئي، الابن، شخصية غامضة لم يُرَ ولم يُسمع صوته منذ تعيينه في مارس. وبدلاً من ذلك، أصبح هناك تحالف جماعي من القادة المخضرمين في الحرس الثوري الإسلامي ومن يرتبط بهم، وهم صناع القرار الرئيسيون في قضايا الأمن والحرب والدبلوماسية.

وقالت نيويورك تايمز، نقلا عن عبد الرضا داواري، السياسي الذي شغل منصب مستشار كبير لمحمود أحمدي نجاد عندما كان رئيسًا ويعرف خامنئي إن : "مجتبى يدير البلاد وكأنه مدير مجلس إدارة".

وأضاف في مقابلة هاتفية مع الصحيفة الأمريكية من طهران: "هو يعتمد بشدة على نصائح وإرشادات أعضاء المجلس، وهم يتخذون القرارات بشكل جماعي. الجنرالات هم أعضاء المجلس".

سر اختفاء مجتبى خامنئي

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لها، إن مجتبى خامنئي، الذي اختاره مجلس من كبار رجال الدين كمرشد أعلى جديد، يعيش في عزلة منذ أن قصفت القوات الأمريكية والإسرائيلية مجمع والده في 28 فبراير، حيث كان يعيش مع عائلته. قُتل والده وزوجته وابنه. والوصول إليه أصبح شديد الصعوبة ومحدودًا للغاية. وهو محاط بفريق طبي يعالج الإصابات التي تعرض لها في الغارات الجوية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن كبار قادة الحرس الثوري والمسؤولون الحكوميون لا يزورونه خوفًا من أن تتمكن إسرائيل من تتبعهم واستهدافهم. وقد شارك في رعايته كل من الرئيس مسعود بزشكيان، وهو جراح قلب، ووزير الصحة.

إصابة مجتبى خامنئي

ورغم إصابته البالغة، فإن خامنئي يتمتع بقدرة ذهنية ويشارك في التفكير، بحسب أربعة مسؤولين إيرانيين كبار مطلعين على حالته الصحية تحدثوا لـ نيويورك تايمز. كما أنه خضع أيضًا لإجراء جراحي في ساقه ثلاث مرات، وهو بانتظار تركيب طرف صناعي. كما أُجريت له جراحة في إحدى يديه وهو يستعيد وظائفها تدريجيًا. أما وجهه وشفاهه فقد تعرضا لحروق شديدة تجعل من الصعب عليه الكلام، وقد يحتاج لاحقًا إلى جراحة تجميلية.

لم يسجل خامنئي أي رسالة فيديو أو صوت، لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر الضعف في أول خطاب علني له. لكنه أصدر عدة بيانات مكتوبة نُشرت عبر الإنترنت وبُثت على التلفزيون الرسمي. تُكتب الرسائل له بخط اليد وتُغلق في مظاريف وتُنقل عبر سلسلة بشرية من موثوقين، يتنقلون عبر الطرق السريعة والفرعية بسيارات ودراجات نارية حتى تصل إلى مخبئه. وتعود توجيهاته بالطريقة نفسها، حسب نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لها في طهران.