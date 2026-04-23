إعلان

شعبة الخضروات: انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال 24 ساعة

كتب : آية محمد

03:24 م 23/04/2026

أسعار الطماطم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال الـ 24 ساعة المقبلة مع تحسن المعروض في الأسواق واستقرار درجات الحرارة.

وأوضح النجيب أن الارتفاعات الأخيرة جاءت بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع عمليات جمع المحصول خلال الفترة الماضية، بسبب مخاوف من تلف المحصول بعد جمعه مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن استقرار الطقس ساهم في زيادة انتظام عمليات الحصاد، مما سينعكس على تراجع الأسعار تدريجيا لتتراوح بين 15 و20 جنيها للكيلو بدلا من 35 و40 جنيها، مشيرا إلى أنه مع بدء عمل العروة بشكل كامل قد تنخفض الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة.

كانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت في بعض الأسواق إلى نحو 50 جنيها للكيلو، نتيجة قلة المعروض مع انتهاء موسم العروة الشتوية، بالتزامن مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

كما سجلت أسعار الطماطم في الفترة التي سبقت شم النسيم داخل أسواق التجزئة ما بين 35 و40 جنيها للكيلو.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحدث للإنترنت عالميا إذا استُهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟ خبراء التكنولوجيا يجيبون

بعد تمديد الهدنة بين أمريكا وإيران.. خبراء يتوقعون سيناريوهات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء يجيبون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الطماطم شعبة الخضروات شم النسيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير
زووم

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
شئون عربية و دولية

بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب
اقتصاد

هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟
نصائح طبية

أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة