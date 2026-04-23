شعبة الخضروات: انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال 24 ساعة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال الـ 24 ساعة المقبلة مع تحسن المعروض في الأسواق واستقرار درجات الحرارة.

وأوضح النجيب أن الارتفاعات الأخيرة جاءت بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع عمليات جمع المحصول خلال الفترة الماضية، بسبب مخاوف من تلف المحصول بعد جمعه مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن استقرار الطقس ساهم في زيادة انتظام عمليات الحصاد، مما سينعكس على تراجع الأسعار تدريجيا لتتراوح بين 15 و20 جنيها للكيلو بدلا من 35 و40 جنيها، مشيرا إلى أنه مع بدء عمل العروة بشكل كامل قد تنخفض الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة.

كانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث وصلت في بعض الأسواق إلى نحو 50 جنيها للكيلو، نتيجة قلة المعروض مع انتهاء موسم العروة الشتوية، بالتزامن مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

كما سجلت أسعار الطماطم في الفترة التي سبقت شم النسيم داخل أسواق التجزئة ما بين 35 و40 جنيها للكيلو.

