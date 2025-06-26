عادات يومية قد تدمر كبدك بصمت.. تجنبها فورا

رغم قدرته الفريدة على التجدد والتخلص من السموم، إلا أن الكبد ليس بمنأى عن الأذى، فقد حذر خبراء من 5 عادات يومية شائعة قد تلحق به أضرارا جسيمة بصمت، من دون ظهور أعراض واضحة في بدايتها، ما يؤدي لاحقا إلى أمراض خطيرة مثل تليف الكبد أو فشله الكامل، بحسب ما أورده تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" الطبي.

ويعد الكبد أحد أكثر أعضاء الجسم حيوية، إذ يؤدي دورا محوريا في هضم الطعام، وتخزين العناصر الغذائية، وتنظيم عملية الأيض، إلى جانب تصفية الدم من السموم، لكن اعتماد أنماط حياة غير صحية قد يضعف هذا العضو الصامت، فيتأذى تدريجيا من دون أن يصدر إنذارا واضحا.

وفيما يلي أبرز العادات الخمسة التي رصدها الخبراء، والتي ينبغي تجنبها للحفاظ على صحة الكبد.

1- نظام غذائي غير صحي:

مرض الكبد الدهني على مدمني الكحول، يصيب غالبا من يعانون من السمنة أو يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالدهون المشبعة والسكريات، ويساهم الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمصنعة والمشروبات المحلاة في تراكم الدهون داخل الكبد، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة قد تنتهي بتليّف الكبد، وتشير دراسة إلى أن تناول المشروبات المحلاة يزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني بنسبة تصل إلى 40%.

2- الاستخدام المفرط لمسكنات الألم

تستخدم أدوية مثل الباراسيتامول على نطاق واسع لتخفيف الآلام، لكن تناولها بكميات مفرطة، حتى من دون وصفة طبية، يشكل عبئا كبيرا على الكبد، ويعرضه للتسمم.

3- قلة النشاط البدني

الخمول عامل رئيسي في تراكم الدهون بالكبد، لكن الأمل ما زال قائما؛ فقد أظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام - حتى دون فقدان وزن كبير - تساعد على تقليل دهون الكبد وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، وينصح بالمشي السريع لمدة نصف ساعة يوميا، خمس مرات أسبوعيًا.

4- التدخين

غالبا ما يربط التدخين بأمراض القلب والرئة، لكن أضراره تمتد أيضا إلى الكبد، فدخان السجائر يحتوي على آلاف المواد السامة التي تجهد الكبد وتسبب ما يعرف بـ"الإجهاد التأكسدي"، ما يضعف خلايا الكبد ويسهم في التليف، وتشير مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية إلى أن التدخين مسؤول عن نحو 20% من حالات سرطان الكبد في المملكة المتحدة.

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