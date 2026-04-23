ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 59 و62 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

بدأ الدولار في الارتفاع بشكل مفاجئ منذ أمس بعد مخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.58 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.61 جنيهًا للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.61 جنيهًا للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.61 جنيهًا للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.