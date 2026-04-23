إعلان

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

04:01 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 59 و62 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

بدأ الدولار في الارتفاع بشكل مفاجئ منذ أمس بعد مخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.58 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.61 جنيهًا للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.61 جنيهًا للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.61 جنيهًا للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية
أخبار المحافظات

بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية

كان متجها إلى مضيق هرمز.. إجلاء جندي أمريكي هاجمه قرد
شئون عربية و دولية

كان متجها إلى مضيق هرمز.. إجلاء جندي أمريكي هاجمه قرد
مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
نصائح طبية

منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة