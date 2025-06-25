طبيب يحذر من علامات تحول الدجاج لوجبة سامة- لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها، بفضل قيمته الغذائية العالية وسهولة تحضيره، لكن، يكمن الخطر الحقيقي في سوء التعامل معه، سواء من ناحية الحفظ، الطهي، أو حتى النظافة الشخصية أثناء التعامل معه.

في هذا السياق، حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من أن هذه العوامل تحول الدجاج إلى مصدر للتسمم الغذائي، ما يعرض صحتك للخطر، لذا، فإن معرفة علامات فساد الدواجن تُصبح ضرورة لضمان سلامة الغذاء.

متى تصبح الدواجن خطراً على صحتك؟

- إذا لاحظت أن لون لحم الدجاج تحل إلى الرمادي أو المائل للأخضر، فهذه علامة واضحة على الفساد، حتى لو لم تكن الرائحة نفاذة، اللحم الطازج يجب أن يكون ورديا فاتحا.

- أي رائحة زفارة شديدة غير معتادة، أو رائحة حمضية واضحة، هي مؤشر قاطع على أن الدجاج غير صالح للاستهلاك ويصيبك بالتسمم.

- وجود بقع داكنة أو سوداء على جلد الدجاج أو لحمه يعد علامة خطيرة، لأنها تشير إلى نزيف داخلي، تلوث دموي، أو بداية نمو البكتيريا الضارة.

- إذا كان ملمس الدجاج لزجا عند لمسه، أو لاحظت وجود إفرازات مخاطية عليه، فهذا يعني أن الدجاج بدأ في التحلل، وأن بيئة خصبة لنمو البكتيريا الضارة قد تشكلت.

- انتفاخ كيس التغليف أو وجود هواء داخله مؤشرا قويا على وجود نمو بكتيري نشط داخل الكيس، ما ينتج عنه غازات تتسبب في هذا الانتفاخ، في هذه الحالة، يجب التخلص من الدجاج فورا.

- تغير لون العظام بعد الطهي، ويصبح رماديا داكنا أو أسود، مؤشرا على أن الطائر كان مريضا، أو تم ذبحه في ظروف غير صحية، وهذا بدوره يصيبك بالتسمم الغذائي.

- الكبد السليم للدجاج يجب أن يكون لونه أحمر داكن، لكن، إذا وجدت بقعا صفراء أو خضراء، فهذا مؤشر خطر لتراكم السموم أو وجود أمراض كبدية في الطائر.

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