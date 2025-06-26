"الكركم المضيء والكتافاست".. استشاري نفسي يحذر من تحديات التيك توك

كتبت - أسماء مرسي:

شهد تطبيق "تيك توك" في الآونة الأخيرة ظهور تحديات خطيرة تُعرّض صحة المستخدمين للخطر. وبينما يرى البعض هذه التحديات مجرد وسيلة للمرح، فإنها تتجاوز حدود التسلية لتصبح تهديدًا حقيقيًا.

تحدي الكركم المضيء.. وهم الراحة

انتشر مؤخرًا على "تيك توك" تحدي "الكركم المضيء"، الذي حظي بتفاعل واسع وملايين المشاهدات.

تعتمد فكرة هذا التريند على وضع كوب من الماء في غرفة مظلمة، وتسليط مصدر ضوئي عليه، ثم إضافة حبات أو مسحوق الكركم الأصفر إلى الماء، ما يؤدي إلى تحوله إلى قطرات ذهبية متلألئة.

يظن المستخدمون أن التركيز على هذه المشاهد البصرية المبهجة يمكن أن يخلق شعورًا بالراحة، لكنه في الواقع مجرد وهم لا يقدم أي فائدة حقيقية.

تحدي الكتافاست.. استهتار بالصحة

وبشكل أكثر خطورة، انتشر على المنصة ما يُعرف بـ”تحدي الكتافاست”، والذي يشجع المستخدمين على تناول دواء “كتافاست” (وهو مسكن للألم ومضاد للالتهاب) بطرق غير طبية أو بكميات كبيرة، كنوع من “الترفيه” أو بهدف التخفيف السريع والمبالغ فيه من الآلام.

الدوافع النفسية وراء تحديات “تيك توك”

علّق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على هذه الظاهرة موضحًا أن المشاركين في هذه التحديات يشعرون بالسعادة عند تقليد ما يحقق مشاهدات عالية.

وأضاف في تصريح لـ”مصراوي” أن هؤلاء غالبًا ما يكونون من المراهقين أو الأطفال الذين يبحثون عن الإثارة والمنافسة، دون وعي كافٍ بالمخاطر والآثار السلبية لهذه السلوكيات.

وحذر "فرويز" بشدة من هذه التحديات، مؤكدًا أن تناول الأدوية دون حاجة طبية أو بجرعات زائدة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تصل إلى الوفاة.

وأشار إلى أن غياب الوعي لدى الأسر وعدم تحذيرهم لأبنائهم من مثل هذه الممارسات يسهم بشكل كبير في انتشارها.

كما انتقد استشاري الطب النفسي بشدة إهدار الموارد، مثل الأدوية مرتفعة الثمن، بهذه الطرق المتهورة، معتبرًا أن هذه السلوكيات تعكس "تفاهات عقلية" و"تقليدا أعمى" مدفوعا بالرغبة في الإثارة وجذب المشاهدات.