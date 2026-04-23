يشعر البعض أحيانا بوخز في القلب أو الصدر، الأمر الذي يثير القلق لديهم، وفي الحقيقة قد تكون أسباب هذا الشعور بالفعل مقلقة وتدعو لزيارة الطبيب.

لماذا نشعر فجأة بوخز في القلب أو الصدر؟

وفي التقرير التالي نوضح أسباب الشهور بوخز في القلب أو الصدر، وفق ما ذكره موقع heartwest.



1-الذبحة الصدرية

هي ألم أو انزعاج في الصدر يحدث عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم والأكسجين. إلى جانب ألم أو ضغط الصدر، قد يشعر بعض المرضى بتنميل أو وخز في الصدر.

2-النوبة القلبية

أثناء النوبة القلبية، قد يؤدي نقص تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب إلى الشعور بالخدر أو التنميل أو الوخز في الصدر أو الذراعين أو مناطق أخرى. وغالبا ما يصاحب ذلك ألم أو ضيق في الصدر.

3-تسلخ الأبهر

حالة خطيرة تتمزق فيها الطبقة الداخلية للشريان الأورطي (الشريان الرئيسي). عادة ما ينتج عنها ألم صدري حاد وشديد، غالبا ما ينتشر إلى الجزء الخلفي من الصدر، وقد يسبب أيضا شعورا بالوخز أو التنميل أو الضعف.

4-التهاب التامور

يمكن أن يسبب التهاب التامور (الكيس المحيط بالقلب) ألما في الصدر، وفي بعض الحالات، وخزا أو تنميلا بسبب تهيج الأعصاب المجاورة.

5-اعتلال عضلة القلب

يمكن أن تؤدي أمراض عضلة القلب مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي أو المتوسع إلى إعاقة تدفق الدم وربما تسبب إحساسا بالوخز.

6-أمراض القلب والأوعية الدموية

قد يؤدي تصلب الشرايين أو مرض الشرايين المحيطية أو غيرها من الحالات الوعائية التي تحد من تدفق الدم إلى الشعور بوخز أو تنميل متقطع في منطقة الصدر.

ما هي الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الشعور بالوخز أو التنميل في الصدر؟

هناك عدة أسباب محتملة للشعور بالوخز أو التنميل في منطقة الصدر، وهي لا ترتبط بأمراض القلب. ومنها:

1-ضعف الدورة الدموية

قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الشعور بالخدر والتنميل. وقد يكون ذلك بسبب تصلب الشرايين (تراكم اللويحات في الشرايين) أو مشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية.

2-إصابة الأعصاب



قد تتعرض الأعصاب التي تغذي منطقة الصدر للانضغاط أو التهيج، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز والتنميل.

يمكن أن يحدث هذا نتيجة لمشاكل في العمود الفقري، أو إصابات، أو التهاب الأعصاب.

3-اضطرابات الرئة

يمكن لبعض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو سرطان الرئة أن تضغط على الأعصاب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز في الصدر.

4-مشاكل العضلات

يمكن أن تؤدي الإجهادات أو الالتهابات أو التشنجات العضلية في عضلات جدار الصدر إلى تهيج الأعصاب والتسبب في أحاسيس غريبة.

5-نوبات القلق

يمكن أن يسبب فرط التنفس وتقييد التنفس الناتج عن القلق وخزا أو تنميلا مؤقتا.

