كشف محمد الضيف، مدير الإعلام بنادي الفتح، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات متقدمة مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الضيف، في تصريحات خاصة، أن إدارة الفتح تُبدي رغبة واضحة في استمرار المدرب مع الفريق، في ظل الاستقرار الفني الذي يسعى النادي للحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه وكيل أعمال المدرب، كريم أبو سليمان، في تصريحات سابقة، إلى وجود اهتمام من جانب الأهلي بالتعاقد مع جوميز بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما زاد من الجدل حول مستقبله.

مفاوضات الفتح لتجديد عقد جومز

وأكد مدير الإعلام بنادي الفتح أن المفاوضات مع المدرب البرتغالي ما زالت قائمة ومتقدمة، في إطار مساعي النادي لحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، قبل نهاية عقده الحالي.

وكان جوميز قد تولى قيادة الفتح السعودي عقب رحيله عن نادي الزمالك في ديسمبر 2024، حيث قاد الفريق في 51 مباراة، حقق خلالها 19 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات، و22 هزيمة.