ترامب: نسيطر بالكامل على هرمز وإيران لا تعرف من هو زعيمها

كتب : وكالات

03:51 م 23/04/2026 تعديل في 03:58 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكداً أن أي سفينة لا يمكنها الدخول أو الخروج من الممر دون موافقة البحرية الأمريكية.

وأضاف أن المضيق "مغلق بإحكام"، مشيرًا إلى أن إعادة فتحه مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي سياق متصل، تحدث ترامب عن وجود انقسام داخلي داخل إيران، قائلاً إن "إيران تواجه صعوبة بالغة في تحديد قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون! الصراع الداخلي بين المتشددين، الذين يتكبدون خسائر فادحة في ساحة المعركة، والمعتدلين، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق (لكنهم يكتسبون الاحترام!)، أمر جنوني!".

استهداف القوارب

وكان ترامب أصدر أوامر مباشرة إلى البحرية الأمريكية باستهداف أي قوارب تقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز.


وقال الرئيس الأمريكي في تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، "لقد أمرتُ البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب، مهما كان صغيرًا -جميع سفنها الحربية وعددها 159 سفينة، غارقة في قاع البحر- يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز، وتدميره"، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أنه "لا مجال للتردد" في التعامل مع هذه التهديدات، موضحًا أن التوجيه يشمل التعامل مع أي قوارب صغيرة يُشتبه في قيامها بتلغيم الممر المائي، في إطار تشديد الإجراءات العسكرية لحماية الملاحة في المنطقة.

ولفت ترامب إلى أن كاسحات الألغام التابعة للجيش الأمريكي تقوم حاليًا بتطهير المضيق، مشددًا على أنه أُصدرُ بموجب هذا الأمر بمواصلة هذه العملية، ولكن بمستوى مُضاعف ثلاث مرات.

وجاءت هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وسط مخاوف من تهديدات للأمن الملاحي نتيجة العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة
شئون عربية و دولية

نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة
هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب
اقتصاد

هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
أخبار البنوك

توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة