لونها أخضر.. 4 أطعمة تحارب السرطان وتحمي قلبك وتقوي دماغك

كتبت-أسماء مرسي:

العديد من الأطعمة الخضراء غنية بمركبات حيوية تقدم فوائد صحية مذهلة، من مكافحة الأمراض المزمنة إلى تعزيز وظائف الدماغ، وفقا لموقعي "webmd" و"health".

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل الكرنب، الجرجير، السلق، والسبانخ، مفيدة للغاية لـصحة القلب، فهي غنية بـالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وعناصر غذائية أخرى تقلل الالتهابات وتحافظ على صحة الأوعية الدموية، كما تؤدي دورا مهما في مكافحة الخلايا السرطانية.

الأفوكادو

فاكهة فريدة غنية بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، المعروفة بفوائدها لصحة القلب، هذه الدهون تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه أيضا غني بـفيتامين E والبوتاسيوم، وهما يعززان وظائف الدماغ وزيادة التركيز والذاكرة، فضلا عن، حماية الخلايا من التلف.

البروكلي

يتمتع البروكلي بخصائص مضادة للالتهابات قوية، والتي تفيد قلبك بشكل كبير من خلال المساعدة في خفض الكوليسترول وضغط الدم.

فول الصويا

يحتوي على مركبات نباتية قوية مثل الأيزوفلافون، هذه المواد، الشبيهة بالإستروجين النباتي، تؤدي دورا مهما في الوقاية من بعض أنواع السرطان، ودعم صحة القلب، وتقوية الدماغ.

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