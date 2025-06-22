انقذ حياتك.. 5 علامات غامضة لنوع سرطان خطير

كتب – سيد متولي

يُحثّ الناس على معرفة علامات سرطان الدم العضال، فغالبًا ما تكون الأعراض غامضة، ويواجه العديد من المصابين تأخيرًا في تلقي العلاج، ما قد يقلل من فرص الشفاء.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، يحث البروفيسور جراهام جاكسون، خبير أمراض الدم بجامعة نيوكاسل والمستشار السريري والعلمي الرئيسي في جمعية المايلوما البريطانية الخيرية، الناس على معرفة العلامات، وقال: "قد تكون أعراض المايلوما غامضة للغاية، ويمكن بسهولة تجاهل الأعراض المبكرة، مثل آلام الظهر، أو نسبها خطأً إلى مرض آخر قبل التشخيص".

وأضاف: "من الضروري أن تتحدث إلى طبيب إذا لاحظت أي أعراض غير عادية، لأن التشخيص المبكر يعني الحصول على العلاج في وقت أقرب، وتحسين التوقعات ونوعية الحياة."

ويُعد تشخيص الورم النقوي المتعدد من أطول مراحل السرطان، ويبقى تحديد الأعراض وتشخيصها بسرعة وقبل تفاقمها من أكبر العوائق، إليك العلامات الخمس للورم النقوي المتعدد:

ألم في ظهرك أو أضلاعك

غالبًا ما يتم تجاهل آلام الظهر باعتبارها علامة على التقدم في السن أو نتيجة للمبالغة في ممارسة التمارين الرياضية أو العمل.

لكن البروفيسور جاكسون قال: "إذا استمر ألم ظهرك وخاصة إذا كنت تعاني من ألم في القفص الصدري، فقد يكون هذا علامة على شيء أكثر خطورة، يعد الألم، بما في ذلك آلام الظهر/الأضلاع، من أكثر أعراض الورم النقوي المتعدد شيوعًا، حيث يؤثر على ما يصل إلى 80% من المرضى في مرحلة ما، تشكل الخلايا البلازمية جزءًا من نظامنا المناعي الذي ينتج بروتينات تسمى الأجسام المضادة (الجلوبولينات المناعية) لمساعدة أجسامنا في مكافحة العدوى، في حالة الورم النقوي المتعدد، تصبح خلايا البلازما غير طبيعية، وتتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتنتج كمية كبيرة من نوع واحد من الأجسام المضادة (المعروفة باسم البارابروتين أو بروتين M) والتي ليس لها وظيفة مفيدة.

يحدث الألم بسبب مرض المايلوما العظمية، الذي يُضعف العظام، مسببًا ألمًا خفيفًا وكسورًا أحيانًا. قد ينتشر الألم في منطقة عامة أو قد يكون موضعيًا.

كسور العظام

تعتبر كسور العظام أكثر شيوعًا في سن الشيخوخة حيث تصبح العظام أكثر هشاشة، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان النخاع العظمي.

وقال البروفيسور جاكسون، إن ثلاثة من كل أربعة أشخاص مصابين بالورم النقوي المتعدد لديهم أدلة على إصابتهم بأمراض العظام عند التشخيص.

وأوضح: "تتداخل الخلايا السرطانية مع طريقة صيانة العظام مما يجعلها رقيقة أو تتعرض لثقوب (تسمى الآفات)، ما يعني أنها تنكسر بسهولة أكبر.

العدوى المتكررة

قد تكون الإصابة المتكررة بالفيروسات أو التهابات العين علامة على مرض أكثر خطورة، يُقلل الورم النقوي المتعدد من عدد خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة المُضادة للعدوى في الدم، مما قد يجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وقال البروفيسور جاكسون، إن الأطباء في كثير من الأحيان ينظرون إلى كل عدوى على حدة دون ملاحظة اتجاه مثير للقلق.

وأضاف: "نشجع الأطباء على مراجعة التاريخ المرضي الكامل لمريضهم في حال إصابته بعدوى متعددة، والنظر إلى الصورة العامة لمعرفة ما إذا كان هناك مرض أكثر خطورة، ويمكن أن تكون فحوصات الدم خطوة أولى مفيدة".

الشعور بالوخز

وقال البروفيسور جاكسون: "إذا كنت تشعر بوخز، أو زيادة في حساسية اللمس أو خدر وألم، فقد تكون هذه علامات تحذيرية من اعتلال الأعصاب المحيطية والذي بدوره قد يكون أحد أعراض الورم النقوي المتعدد".

"يمكن للبروتين البارابروتين الذي تنتجه الخلايا السرطانية أن يتلف الأعصاب التي تشكل الجهاز العصبي المحيطي - أي الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي، هذا يعني أن الرسائل التي تحملها بين الدماغ وبقية الجسم قد تتشوه أو تنقطع، وحثّ البروفيسور جاكسون أي شخص يعاني من أي ألم أو أحاسيس جديدة على مناقشتها مع طبيب.

التعب

قد يكون من السهل تجاهل التعب والاعتقاد بأنك متعب فقط، ولكن التعب الشديد يجب أن يدفعك لزيارة الطبيب.

وقال البروفيسور جاكسون: "إذا كنت تشعر بالخمول الشديد أو الإرهاق طوال الوقت فهذا ليس طبيعيًا، لذا يجب عليك فحصه من قبل طبيب.

وأوضح الطبيب أن الورم النقوي المتعدد يمكن أن يسبب فقر الدم، ما قد يجعلك تشعر بالإرهاق، ويرجع ذلك إلى أن السرطان يؤثر على إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء الصحية التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وإذا كنت تعيش مع الألم، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل نشاطك، والتأثير على شهيتك، والتسبب في مشاكل في النوم والاكتئاب - وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى التعب والإرهاق.

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