إعلان

"خبطه وجري".. تفاصيل دهس طفل بـ"موتوسيكل" وضبط قائده في بني سويف

كتب : علاء عمران

10:40 م 25/04/2026

دهس طفل بـ"موتوسيكل"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة واصطدامه بأحد الأطفال بدائرة مركز شرطة بني سويف، ما أسفر عن إصابته.

بالفحص، تبين أنه أثناء لهو طفل بدراجته الهوائية، اصطدمت به دراجة نارية، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات متفرقة، فيما فر قائد الدراجة من مكان الحادث.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيم بدائرة المركز ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وهروبه خشية المساءلة القانونية، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة حادث سير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
علي الحجار عن ضياء العوضي: "ماشي على نظامه بقالي 11شهر و له فضل عليا بعد
زووم

علي الحجار عن ضياء العوضي: "ماشي على نظامه بقالي 11شهر و له فضل عليا بعد
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
أخبار مصر

كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
زووم

حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

