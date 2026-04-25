كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة واصطدامه بأحد الأطفال بدائرة مركز شرطة بني سويف، ما أسفر عن إصابته.

تفاصيل دهس طفل بـ"موتوسيكل" وضبط قائدها في بني سويف

بالفحص، تبين أنه أثناء لهو طفل بدراجته الهوائية، اصطدمت به دراجة نارية، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات متفرقة، فيما فر قائد الدراجة من مكان الحادث.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيم بدائرة المركز ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وهروبه خشية المساءلة القانونية، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين