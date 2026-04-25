يعاني البعض أحيانا من ظهور علامة هضمية قد تشير إلى مقدمات السكري، وهي المرحلة المبكرة التي تسبق ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مرضي.

ما هي علامة الإصابة بالسكري؟

وأوضح الدكتور محمد فتحي، أخصائي الباطنة والغدد الصماء، أن الشعور المستمر بالانتفاخ أو الغازات بعد كل وجبة، أو الإحساس بالثقل الهضمي، يمكن أن يكون مؤشرا على مقاومة الإنسولين، التي تعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأضاف فتحي في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذه العلامة غالبا ما يتم تجاهلها، إذ يربطها كثيرون بالوجبات الثقيلة أو الدهنية، إلا أن تكرارها بشكل مستمر يستدعي الانتباه.

هل مقدمات السكري قد تصاحبها أعراض أخرى؟

وأشار إلى أن مقدمات السكري قد تصاحبها أعراض أخرى مثل العطش المتكرر، كثرة التبول، التعب غير المبرر، وزيادة الوزن خصوصا في منطقة البطن.

وأكد أن اكتشاف هذه العلامات مبكرا من خلال الفحوصات الدورية للسكر في الدم وصيام السكر أو اختبار السكر التراكمي يمكن أن يمنع تطور المرض ويقلل من خطر المضاعفات الخطيرة، مثل أمراض القلب والكلى والعيون.

ونصح أخصائي الباطنة والغدد الصماء المرضى باتباع نمط حياة صحي يشمل تنظيم الوجبات، تقليل السكريات البسيطة والدهون المشبعة، وزيادة النشاط البدني اليومي، بالإضافة إلى مراجعة الطبيب بانتظام خصوصا لمن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

