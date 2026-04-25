إعلان

بعد الوجبات مباشرة.. علامة هضمية قد تنذر بمقدمات السكري

كتب : أحمد الضبع

10:00 م 25/04/2026

السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني البعض أحيانا من ظهور علامة هضمية قد تشير إلى مقدمات السكري، وهي المرحلة المبكرة التي تسبق ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مرضي.

ما هي علامة الإصابة بالسكري؟

وأوضح الدكتور محمد فتحي، أخصائي الباطنة والغدد الصماء، أن الشعور المستمر بالانتفاخ أو الغازات بعد كل وجبة، أو الإحساس بالثقل الهضمي، يمكن أن يكون مؤشرا على مقاومة الإنسولين، التي تعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأضاف فتحي في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذه العلامة غالبا ما يتم تجاهلها، إذ يربطها كثيرون بالوجبات الثقيلة أو الدهنية، إلا أن تكرارها بشكل مستمر يستدعي الانتباه.

هل مقدمات السكري قد تصاحبها أعراض أخرى؟

وأشار إلى أن مقدمات السكري قد تصاحبها أعراض أخرى مثل العطش المتكرر، كثرة التبول، التعب غير المبرر، وزيادة الوزن خصوصا في منطقة البطن.

وأكد أن اكتشاف هذه العلامات مبكرا من خلال الفحوصات الدورية للسكر في الدم وصيام السكر أو اختبار السكر التراكمي يمكن أن يمنع تطور المرض ويقلل من خطر المضاعفات الخطيرة، مثل أمراض القلب والكلى والعيون.

ونصح أخصائي الباطنة والغدد الصماء المرضى باتباع نمط حياة صحي يشمل تنظيم الوجبات، تقليل السكريات البسيطة والدهون المشبعة، وزيادة النشاط البدني اليومي، بالإضافة إلى مراجعة الطبيب بانتظام خصوصا لمن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

السكري العطش كثرة التبول

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان