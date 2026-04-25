هناك بعض العادات اليومية البسيطة التي يحرص عليها العديد من الأشخاص تؤثر بشكل مباشر على صحة الدماغ، و تساهم مع الوقت في تراجع الذاكرة وضعف التركيز وزيادة خطر الإصابة الأمراض العصبية مثل الخرف والزهايمر.

ووفقا لما ذكره "Sleep Foundation"، إليك أخطر هذه العادات التي تؤثر سلبا على الدماغ.

كيف يضر السهر صحة الدماغ ؟

السهر لفترات طويلة أو النوم غير الكافي ليس مجرد إرهاق مؤقت، بل يؤثر على وظائف الدماغ الأساسية.

توضح دراسات طبية من هارفارد أن قلة النوم ترتبط بارتفاع خطر التدهور المعرفي وأمراض مثل الزهايمر، لأن الدماغ خلال النوم يقوم بعملية تنظيف" من السموم والبروتينات الضارة.

كما أن الحرمان من النوم يؤثر على التركيز وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار في اليوم التالي.

ما تأثير قلة النوم على الذاكرة والتركيز؟

الدماغ يحتاج إلى النوم العميق لتثبيت المعلومات وتنظيم الذاكرة.

وتشير أبحاث علمية إلى أن النوم غير الكافي يؤدي إلى ضعف في التعلم والانتباه، ويجعل الإنسان أكثر عرضة للنسيان وتشتت التفكير.

ومع تكرار هذه العادة، تتراجع القدرة الإدراكية تدريجيا.

هل يمكن أن يؤثر التوتر على خلايا الدماغ؟

التوتر المزمن من أخطر العوامل التي تؤثر على صحة الدماغ.

بحسب Harvard Health، فإن الضغط النفسي المستمر يؤدي إلى انكماش مناطق في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة والتعلم، ويضعف الأداء العقلي بشكل عام، كما أن التوتر يرفع هرمونات تؤثر سلبا على الخلايا العصبية على المدى الطويل.

كيف يؤثر الجلوس الطويل وقلة الحركة؟

الجلوس لفترات طويلة دون نشاط بدني لا يؤثر فقط على الجسم، بل أيضا على الدماغ.

وتشير الدراسات إلى أن قلة الحركة تخفض تدفق الدم إلى المخ، ما يؤثر على صحة الخلايا العصبية ويضعف وظائف الذاكرة.

ومع الوقت، يصبح الدماغ أقل نشاطا وأكثر عرضة للتراجع المعرفي.

هل استخدام الهاتف بكثرة يضعف الدماغ؟

الإفراط في استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى تشتيت الانتباه.

وذلك لأن الدماغ يتعرض لكمية كبيرة من المعلومات المتقطعة، ما يقلل القدرة على التركيز العميق ويضعف مهارات التفكير والتحليل.

كما أن الاستخدام المستمر قبل النوم يزيد من اضطرابات النوم، وبالتالي يؤثر بشكل غير مباشر على صحة الدماغ.

ما علاقة التغذية بصحة الدماغ؟

سوء التغذية وقلة شرب الماء من العوامل التي تؤثر على كفاءة الدماغ.

حيث يحتاج الدماغ إلى عناصر غذائية مثل الأوميجا 3 والفيتامينات، كما يحتاج إلى تناول مياه بشكل مستمر ليعمل بكفاءة.

أي نقص في هذه العناصر يؤدي إلى بطء في التفكير وضعف في الأداء العقلي.

