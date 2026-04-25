يعد السكر جزءا شائعا في نظامنا الغذائي اليومي، لكن التوقف عنه لمدة 30 يوما يحدث تغييرات واضحة في الجسم، في البداية تظهر تقلبات في الطاقة ورغبة قوية في تناوله، ثم تتلاشى تدريجيا.

ولا تقتصر الفوائد على فقدان الوزن وتحسن البشرة، بل تشمل أيضا تحسين طريقة تعامل الجسم مع الطاقة.

كيف يتأقلم الجسم مع الامتناع عن السكر؟

في الأيام الأولى، يواجه الجسم صعوبة في التأقلم مع غياب السكر، بعد أن اعتاد عليه كمصدر سريع للطاقة، لذلك، قد تظهر أعراض مثل الصداع، والإرهاق، والرغبة القوية في الحلويات، إلى جانب تقلب المزاج وضعف التركيز.

ورغم حدة هذه الأعراض، فهي مؤقتة وطبيعية، وتشير إلى أن الجسم بدأ بالفعل في التكيف مع التغيير، وفقا لموقع timesofindia.

هل يستقر الجسم بعد الأسبوع الثاني من التقوف عن السكر؟

خلال الفترة بين اليوم السابع والعاشر، يبدأ الجسم في التكيف، فتستقر مستويات الطاقة وتقل التقلبات المفاجئة، وتشير "الدكتورة سيما دير" إلى أن الشعور بالتعب خلال النهار يتراجع، مع تحسن محتمل في جودة النوم نتيجة تقليل السكر، كما يصبح التركيز أفضل،

ويشعر كثيرون بصفاء ذهني أكبر، وتدعم المعاهد الوطنية للصحة هذه النتائج، موضحة أن خفض السكريات المضافة يساهم في تحسين توازن الطاقة والتمثيل الغذائي.

هل يعيد الجسم توازنه بعد الأسبوع الثالث من التوقف عن السكر؟

في الأسبوع الثالث، يبدأ جسمك في تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل أفضل، تقول الدكتورة سيما دير إن حساسية الأنسولين تتحسن، ويصبح شعورك بالجوع أكثر انتظاما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقلل تقليل السكر المضاف من خطر الإصابة بمرض السكري ويحسن الصحة الأيضية.

ما التغيرات التي تحدث للجسم بعد الأسبوع الرابع للتوقف عن السكر؟

بدأت التحسينات تظهر على الجسم والمظهر، البشرة تصبح أكثر إشراقا وأقل عرضة للبثور، وفقدان السكر يقلل السعرات الفارغة ويساعد على خسارة الوزن، خاصة من دهون البطن والكبد، تتحسن حساسية الأنسولين، وتستقر الطاقة، وتصبح الفاكهة أحلى مذاقا.

الإقلاع عن السكر صعب لأنه يؤثر على دماغك ويشبه الإدمان، لكن مع انخفاضه يعيد الدماغ ضبط نفسه، فتشعر بالهدوء والسيطرة.

