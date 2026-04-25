تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية ضباطًا وجنودًا، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء، التي توافق 25 أبريل من كل عام، والتي تُوجت فيها جهود مصر العسكرية والدبلوماسية باستعادة ترابها الوطني ورفع العلم المصري على أرض سيناء.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تعكس ملحمة متكاملة من الكفاح، بدأت ببطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر عام 1973، واستمرت عبر مسار تفاوضي ودبلوماسي حكيم، حتى تحقق النصر الكامل باستعادة الأرض المصرية، مشيدةً بما جسدته هذه المرحلة من تلاحم بين القوة العسكرية والرؤية السياسية في الدفاع عن حقوق الوطن وصون سيادته.

وأضافت أن ذكرى تحرير سيناء تمثل مصدر إلهام متجدد للأجيال، وتعزز من روح الانتماء والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

كما أكدت أن المرأة المصرية تواصل أداء دورها الوطني بكفاءة واقتدار في مختلف مواقع العمل، باعتبارها شريكًا رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاستقرار.