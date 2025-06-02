حسام موافي يحذر من التبول المتكرر: مؤشر لأمراض خطيرة

كتبت- نرمين ضيف الله

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الاستهانة بعرض "كثرة التبول"، مؤكدًا أنه قد يشير إلى عدد من الحالات الصحية المختلفة التي تتطلب تشخيصًا دقيقًا.

وأوضح "موافي" خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل الطبي مع هذا العرض لا يقتصر على الاحتمال الأكثر شيوعًا، بل يشمل مجموعة واسعة من الأسباب التي يجب أخذها في الاعتبار.

وأشار إلى أن كثرة التبول ليست مرضًا بحد ذاته، بل عرض يحتاج إلى متابعة دقيقة، وأن الأطباء يعتمدون على إجراء سلسلة من التحاليل والفحوصات للوصول إلى التشخيص الصحيح.

ونوّه إلى أن هذا العرض قد يكون ناتجًا عن الإصابة بمرض السكري، أو نتيجة اضطرابات في وظائف الغدة الدرقية مثل فرط النشاط، أو حتى خلل في عمل الغدة النخامية.

كما أضاف أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بعوامل نفسية تدفع الشخص إلى شرب كميات كبيرة من الماء دون حاجة عضوية حقيقية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة التبول.

وشدد موافي على أهمية عدم تجاهل هذا النوع من الأعراض، مؤكدًا أن التشخيص السليم يعتمد على النظر إلى الحالة ككل، وليس فقط على عرض واحد منعزل.

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