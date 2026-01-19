إعلان

أزمة جرينلاند.. ألمانيا ترد برفع إيجار القواعد الأمريكية

كتب : مصراوي

02:32 ص 19/01/2026

القواعد الامريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر في برلين، إن ألمانيا قد ترفع الإيجار الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها كرد على الرسوم الأمريكية الجمركية.

وأشار المصدر إلى أن خيار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا غير مطروح للنقاش.

كانت صحيفة "ديلي تلجراف" ومجلة "الإيكونوميست" قد أكدتا سابقا إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.

وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على بريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا والسويد، وسيستمر ذلك حتى تصل الأطراف إلى اتفاقيات بشأن "الاستحواذ الكامل والنهائي" على جرينلاند.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 فبراير القادم، كما سترتفع نسبة الرسوم إلى 25٪ بدءا من 1 يونيو.

يذكر أن جرينلاند هي جزء من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي في عام 1951، ووقعت واشنطن والدنمارك معاهدة دفاع عن الجزيرة بالإضافة إلى الالتزامات الأمنية لحلف "الناتو".

وبموجب هذه المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن جرينلاند ضد أي عدوان محتمل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القواعد الأمريكية ألمانيا رفع إيجار القواعد الأمريكية جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
23 صورة ترصد احتفال لاعبي منتخب السنغال بالتتويج بأمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

23 صورة ترصد احتفال لاعبي منتخب السنغال بالتتويج بأمم أفريقيا 2025
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟
حريق هائل يلتهم 11 سيارة بجراج مول تجاري بالإسكندرية.. والمعاينة تكشف
أخبار المحافظات

حريق هائل يلتهم 11 سيارة بجراج مول تجاري بالإسكندرية.. والمعاينة تكشف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025