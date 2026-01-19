أزمة جرينلاند.. ألمانيا ترد برفع إيجار القواعد الأمريكية



وكالات

قالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر في برلين، إن ألمانيا قد ترفع الإيجار الذي تدفعه الولايات المتحدة لاستخدام المنشآت العسكرية على أراضيها كرد على الرسوم الأمريكية الجمركية.

وأشار المصدر إلى أن خيار إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا غير مطروح للنقاش.

كانت صحيفة "ديلي تلجراف" ومجلة "الإيكونوميست" قد أكدتا سابقا إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.

وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على بريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا والسويد، وسيستمر ذلك حتى تصل الأطراف إلى اتفاقيات بشأن "الاستحواذ الكامل والنهائي" على جرينلاند.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 فبراير القادم، كما سترتفع نسبة الرسوم إلى 25٪ بدءا من 1 يونيو.

يذكر أن جرينلاند هي جزء من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي في عام 1951، ووقعت واشنطن والدنمارك معاهدة دفاع عن الجزيرة بالإضافة إلى الالتزامات الأمنية لحلف "الناتو".

وبموجب هذه المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن جرينلاند ضد أي عدوان محتمل، وفقا لروسيا اليوم.