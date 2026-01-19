23 صورة ترصد احتفال لاعبي منتخب السنغال بالتتويج بأمم أفريقيا 2025

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

أشعل لاعبو منتخب السنغال الأجواء بشكل كبير، داخل ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على حساب المغرب في المباراة النهائية.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب، في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.

وتسلم كاليدو كوليبالي كأس البطولة من رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، وسط احتفالات قوية من زملائه بالفريق، بعد بالتتويج بالنسخة رقم 35 من كأس أمم أفريقيا.

واحتفل ماني مع زملائه بطريقة خاصة عقب التتويج باللقب، حيث حمله زملائه بالفريق على الأعناق، وهو يحمل بين يديه كأس البطولة، في مشهد يظهر علاقة الحب والمودة بين لاعبي أسود التيرانجا.

والجدير بالذكر، أن هذه تعد المرة الثانية في التاريخ التي يتوج بها أسود التيرانجا باللقب، بعدما حققه في مرة واحدة من قبل عام 2021.

