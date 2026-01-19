مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

23 صورة ترصد احتفال لاعبي منتخب السنغال بالتتويج بأمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

01:57 ص 19/01/2026
أشعل لاعبو منتخب السنغال الأجواء بشكل كبير، داخل ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على حساب المغرب في المباراة النهائية.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب، في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.

وتسلم كاليدو كوليبالي كأس البطولة من رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، وسط احتفالات قوية من زملائه بالفريق، بعد بالتتويج بالنسخة رقم 35 من كأس أمم أفريقيا.

واحتفل ماني مع زملائه بطريقة خاصة عقب التتويج باللقب، حيث حمله زملائه بالفريق على الأعناق، وهو يحمل بين يديه كأس البطولة، في مشهد يظهر علاقة الحب والمودة بين لاعبي أسود التيرانجا.

والجدير بالذكر، أن هذه تعد المرة الثانية في التاريخ التي يتوج بها أسود التيرانجا باللقب، بعدما حققه في مرة واحدة من قبل عام 2021.

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السنغال والمغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب

