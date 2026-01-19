حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-1-2026، على كافة مدن ومراكز محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن هناك شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 17 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 17 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.