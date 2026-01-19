إعلان

"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان

كتب : مصراوي

03:08 ص 19/01/2026

هبة السيسي

مصراوي

أعلنت الفنانة هبة السيسي، في أول ظهور لها على برنامجها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة وخضوعها لعملية جراحية خطيرة، إصابتها بمرض السرطان.

أضافت هبة السيسي: "اليوم أول حلقة ليا بعد فترة صعبة، واجهت إصابتي بالسرطان وخضعت لعملية كبيرة، والحمد لله ربنا كرمني ورجعت بخير".

يذكر أن هبة السيسي، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجرائها عملية جراحية خطيرة خلال الفترة الماضية.

وحصلت هبة السيسي على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، إذ قدمت عددًا من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "كتكوت، ودنيا الليل، وأنا والمدام، وحليمو أسطورة الشواطئ".

الفنانة هبة السيسي إصابة الفنانة هبة السيسي بالسرطان السرطان إصابة هبة السيسي بالسرطان

