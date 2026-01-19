أكد خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لتقييم مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بعد احتلالهم المركز الرابع.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المجلس قرر الاجتماع فور عودة أبو ريدة من المغرب، إذ سيعرض كل عضو وجهة نظره ورؤيته بشأن الفترة المقبلة وخطط تطوير المنتخب.

وأشار الإعلامي إلى أن أبو ريدة سيعقد بعد ذلك جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لمناقشة أسباب عدم الوصول إلى المباراة النهائية في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات لبطولة كأس العالم المقبلة.