أول قرار من اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

01:33 ص 19/01/2026
أكد خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لتقييم مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بعد احتلالهم المركز الرابع.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المجلس قرر الاجتماع فور عودة أبو ريدة من المغرب، إذ سيعرض كل عضو وجهة نظره ورؤيته بشأن الفترة المقبلة وخطط تطوير المنتخب.

وأشار الإعلامي إلى أن أبو ريدة سيعقد بعد ذلك جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لمناقشة أسباب عدم الوصول إلى المباراة النهائية في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات لبطولة كأس العالم المقبلة.

منتخب مصر اتحاد كرة القدم المصري كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا هاني أبو ريدة خالد الغندور

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025