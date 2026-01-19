

وكالات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة باللونين البرتقالي والأصفر شملت 10 مناطق في المملكة.

يأتي ذلك بسبب توقعات بتكون ضباب كثيف وخفيف، وهطول أمطار، ورياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية الأفقية، على أن يبدأ تأثير الحالات الجوية مساء الأحد ويستمر حتى مساء الإثنين 19 يناير 2026.

وأوضح المركز أن الإنذار البرتقالي يعني حالة جوية خطرة نسبيا تستدعي الاستعداد واتخاذ الحيطة والحذر، حيث يتوقع تأثيرات قوية مثل شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف أو رياح نشطة قد تشكل خطرا على الحركة المرورية.

في المقابل، يشير الإنذار الأصفر إلى حالة جوية متوسطة التأثير تتطلب الانتباه والحذر، مع احتمالية تدن ملحوظ في الرؤية أو تقلبات جوية محدودة.

وأبرز المناطق المتأثرة مكة المكرمة حيث يسود ضباب كثيف يشمل الطائف والشفا والهدى وعددا من المحافظات، من 9 مساء الأحد حتى 8 صباح الإثنين، مع شبه انعدام في الرؤية.

كما ستعيش الباحة حالة من الضباب الكثيف في المدينة ومحيطها من 7 مساء الأحد حتى 8 صباح الإثنين، فيما أطلقت في الجوف والحدود الشمالية إنذارات برتقالية بسبب ضباب كثيف يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية من 11 مساء الأحد حتى 9 صباح الإثنين.

وفي المدينة المنورة وتبوك أعلنت السلطات تنبيهات صفراء لضباب وتدن في الرؤية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، فيما تشهد عسير وجازان تنبيهات برتقالية وصفراء وتشمل ضبابا كثيفا وخفيفا ورياحا نشطة، مع تأثيرات متفاوتة على الرؤية.

وفي المنطقة الشرقية تسقط أمطار، فيما تهب رياح نشطة تصل سرعتها إلى نحو 49 كم/س، مع تدن في مدى الرؤية، وتشمل عدة محافظات حتى مساء الإثنين، وفقا لروسيا اليوم.