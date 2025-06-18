6 أعراض تخبرك أنك تعاني من حساسية العين

تُعتبر حساسية العين، أو التهاب الملتحمة التحسسي، من الحالات الشائعة التي تُصيب العديد من الأشخاص، خاصةً خلال فصول الربيع والصيف.

وتحدث هذه الحساسية نتيجة تفاعل الجهاز المناعي مع مواد معينة تُسمى "المُحسسات"، مثل حبوب اللقاح، غبار الطلع، وبر الحيوانات، وغيرها.

إليك أبرز 6 أعراض قد تشير إلى إصابتك بحساسية العين، وفق "هيلث لاين".

1. الحكة المستمرة في العين

تُعد الحكة من الأعراض الرئيسية لحساسية العين.

يشعر المصاب بحكة شديدة في العينين، مما يدفعه إلى فركهما بشكل متكرر. يُفضل تجنب فرك العينين، حيث قد يُزيد ذلك من الأعراض ويُسبب التهابات إضافية.

2. احمرار العينين

يُسبب تفاعل الجهاز المناعي مع المُحسسات توسع الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى احمرارها. قد يُصاحب هذا الاحمرار شعور بالحرقة أو الألم الخفيف.

3. الدموع الزائدة

عند تعرض العين للمُحسسات، يُنتج الجسم كمية كبيرة من الدموع كآلية دفاعية لطرد هذه المواد.

قد يشعر المصاب بعيون دامعة بشكل مستمر، مما يُسبب إزعاجًا.

4. تورم الجفون

قد يُلاحظ المصاب انتفاخًا في الجفون نتيجة التفاعل التحسسي. يُصاحب هذا التورم شعور بالثقل في العينين، وقد يُؤثر على القدرة على فتح العينين بشكل طبيعي.

5. الشعور بوجود جسم غريب في العين

يُشبه هذا الشعور وجود رمل أو غبار داخل العين، مما يُسبب إزعاجًا مستمرًا. قد يُصاحب هذا الشعور احمرارًا وحكة.

6. الحساسية للضوء

قد يُلاحظ المصاب زيادة في الحساسية تجاه الضوء، مما يُسبب شعورًا بعدم الراحة عند التواجد في أماكن مضيئة.

قد يُصاحب ذلك صداعًا خفيفًا.