احذر.. تواجد هذه العلامات على جسمك دليل على الإصابة بالسرطان

كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وهذه العلامات يجب الانتباه لها للحفاظ على صحتك من الأمراض المميته.

ووفق منظمة الصحة العالمية، وهيلث لاين، و cancer، هناك علامات تحذيرية عامة تشير إلى الإصابة بالسرطان، مثل ما يلي:

فقدان الوزن غير المبرر.

الإرهاق الشديد.

التعرق الليلي.

فقدان الشهية.

ألم جديد مستمر.

مشاكل في الرؤية أو السمع.

الغثيان أو القيء المتكرر.

تغيرات حديثة في عادات الأمعاء (إمساك أو إسهال).

نزيف مهبلي غير طبيعي، خاصة بعد انقطاع الطمث.

حمى متكررة.

سعال مزمن.

تغيرات في حجم أو لون الشامة.

وجود نمو أو علامة على الجلد تكبر أو تتغير مظهرها.

قرحة جلدية لا تلتئم.

تورم الغدد الليمفاوية.

العلامات المرتبطة بأنواع معينة من السرطان

سرطان الجلد

تتضمن العلامات المبكرة لسرطان الجلد:

شامة جديدة أو تغير في شامة موجودة.

قرحة جلدية لا تلتئم.

حكة أو نزيف في الشامة.

تغير في حجم أو شكل الشامة.

سرطان الثدي

تشمل الأعراض المبكرة لسرطان الثدي:

تغيرات غير عادية في الحلمة مثل الانقلاب أو الطفح الجلدي.

تصلب أو سماكة غير مبررة في الثدي.

تجاعيد في الجلد تشبه قشرة البرتقال.

ألم مستمر في منطقة معينة من الثدي غير مرتبط بالدورة الشهرية.

تورم أو كتل غير متوقعة في الإبط.

سرطان الدماغ

تشمل الأعراض:

صداع مستمر لا يستجيب للأدوية.

غثيان أو قيء غير مبرر.

مشاكل في الرؤية أو السمع.

ضعف في الأطراف أو صعوبة في التوازن.

سرطان الدم

تشمل الأعراض:

كدمات أو نزيف غير مبرر.

شعور بالتعب المستمر.

فقدان الوزن غير المبرر.

حُمى أو تعرق ليلي.

تورم الغدد الليمفاوية.

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض المستمرة، يُنصح بمراجعة الطبيب المختص.