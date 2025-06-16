جمال شعبان يحذر من هذا الأمر.. يؤذي قلبك وأنت لا تشعر

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، من أن قلة النوم تدمر صحة القلب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

دراسة سويدية تكشف: 3 ليال من قلة النوم ترفع بروتينات الالتهاب

كشفت دراسة أجراها باحثون في السويد عن نتائج مقلقة، وجد الباحثون أن تقليل عدد ساعات النوم إلى حوالي 4.25 ساعة في الليلة لمدة ثلاث ليال فقط أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم.

هذه البروتينات ترتبط بحالات خطيرة مثل قصور القلب، مرض الشريان التاجي، والرجفان الأذيني.

اختبرت الدراسة تأثير قلة النوم قصيرة المدى عن طريق مقارنة تحاليل دم المشاركين بعد ليال من النوم الطبيعي بتلك التي تلت ليال من الحرمان من النوم.

أظهرت النتائج زيادة واضحة في 90 بروتينا مختلفا مرتبطا بالالتهاب، حتى لدى الشباب الأصحاء، ما يؤكد أن قلة النوم يمكن أن تضر بالقلب بسرعة وكفاءة.

قلة النوم.. أضرار تتجاوز القلب

لا تقتصر أضرار قلة النوم على القلب فحسب، بل خطر زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وضعف وظائف المناعة، وتدهور الصحة العقلية.

يعود ذلك إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر، واضطراب مستويات السكر في الدم، والتأثير سلبا على الشهية بمرور الوقت، بالإضافة إلى، يُصعب على الجسم التعافي من الأمراض أو الإصابات، ويُخل بتوازن الهرمونات بشكل عام، ما يؤثر على كل العمليات الحيوية في الجسم، من النمو إلى الاستجابة للتوتر.

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