3 أشياء شائعة وسامة في غرفة نومك.. احذر

كتب – سيد متولي

من المفترض أن تكون غرفة النوم ملاذًا دافئًا، حيث يمكنك الاستراحة وإعادة ضبط طاقتك لليوم التالي، ولكن ماذا لو قلنا لك إن هناك شيئًا ضارًا كامنًا في غرفة نومك؟ نعم، هذا صحيح.

قد تحمل غرفة نومك مخاطر صحية ضارة غالبًا ما تكون خفية، وكشف الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المقيم في كاليفورنيا، والذي تلقى تدريبه في جامعتي هارفارد وستانفورد، قائمة بالأشياء الشائعة في غرفة النوم والتي قد تُشكل ضررًا جسيمًا على صحتك وعافيتك بشكل عام.

وقال طبيب الجهاز الهضمي في فيديو نُشر على إنستجرام: "هل تعلم أن غرفة نومك قد تؤثر بصمت على أمعائك ونومك وصحتك على المدى الطويل؟".

الوسائد القديمة

إذا كنت ممن اعتادوا على الاحتفاظ بالأشياء القديمة فربما حان الوقت لإعادة النظر في ذلك، فالوسائد القديمة قد تتراكم عليها عث الغبار، والعرق، وخلايا الجلد الميتة، ومسببات الحساسية مع مرور الوقت، كل هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على بشرتك، وجيوبك الأنفية، ونومك، بحسب تايمز أوف إنديا.

ينصح الدكتور سيثي باستبدال الوسائد كل سنة أو سنتين، غسل الوسائد بانتظام قد يفيدك، لكن الوسائد تفقد نظافتها بعد بضع سنوات، يمكنكِ أيضًا استخدام وسائد مضادة للحساسية أو ذات أغطية قابلة للإزالة والغسل لتحسين صحة نومكِ.

معطرات الهواء الاصطناعية

قد تشكل معطرات الجو الاصطناعية، التي نستخدمها للحفاظ على رائحة غرف النوم لطيفة، مخاطر صحية خطيرة، تحتوي معظم معطرات الجو على الفثالات، وهي مواد كيميائية مرتبطة بالأضرار التناسلية والربو والاضطرابات الهرمونية، إنها تطلق مركبات عضوية متطايرة (VOCs)، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والصداع.

وعلى الرغم من أن معظمنا يعتقد أن معطرات الجو غير ضارة، إلا أنها ليست كذلك، إلى جانب الرائحة اللطيفة، قد ترش السموم في غرف نومك، إذن، ماذا يفعل المرء؟ هل ينسى غرفة نوم ذات رائحة لطيفة؟ لا، يمكنك اللجوء إلى بدائل طبيعية مثل موزعات الزيوت العطرية أو التهوية لتحسين جودة الهواء.

يمكن أن تؤدي التغييرات البسيطة مثل فتح نافذة أو استخدام بضع قطرات من زيت اللافندر إلى تعزيز رائحة أكثر أمانًا وهدوءًا.

المراتب البالية

ليس من الحكمة أبدًا الاعتماد على مراتب قديمة، فمجرد شعورك بالالتزام بشراء واحدة جديدة لا يعني بالضرورة الرضوخ.

فالمراتب البالية قد تضر بصحتك بطرق متعددة، فمع مرور الوقت، تفقد المراتب دعمها وتبدأ بتجميع خلايا الجلد الميتة والعرق وعث الغبار وحتى العفن، إذا كان عمر مرتبتك أكثر من 7-10 سنوات وتستيقظ وأنت تشعر بألم أو تعب، فهذه علامة واضحة على ضرورة شراء واحدة جديدة، فهذه المراتب قد تؤثر سلبًا على جودة النوم، كما أنها قد تؤدي إلى آلام مزمنة في الظهر.

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