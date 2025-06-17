ما تأثير تناول الفاكهة والخضراوات على جودة النوم؟

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعتي شيكاغو وكولومبيا أن تناول الكمية الموصى بها من الفاكهة والخضراوات (5 أكواب يوميًا) يمكن أن يحسن جودة النوم بنسبة ملحوظة تصل إلى 16% مقارنةً بعدم تناولها.

هذا التحسن يقاس بعدة معايير، أهمها عدم تقسيم النوم إلى فترات، وتقليل عدد مرات الاستيقاظ أو التحول إلى نوم أخف.

طلب الباحثون من مجموعة من الشباب الأصحاء تسجيل وجباتهم اليومية باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، بينما ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة على معصمهم لتتبع جودة نومهم بدقة، وفقا لموقع "هيلث داي".

تعديلات غذائية بسيطة لنتائج مذهلة

تقول الدكتورة إسراء تسالي، مديرة مركز النوم بجامعة شيكاغو، إن التعديلات الغذائية قد تكون نهجًا جديدًا، طبيعيًا، وفعالًا من حيث التكلفة لتحقيق نوم أفضل".

أظهرت النتائج بوضوح أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات والكربوهيدرات الصحية، مثل الحبوب الكاملة، استمتعوا بنوم أفضل في الليلة نفسها، هذا يشير إلى أن دمج هذه الأطعمة في نظامنا الغذائي اليومي يمكن أن يكون له تأثير فوري وإيجابي على راحتنا الليلية.

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