3 مشروبات تحمي القلب وتخفض الكوليسترول الضار.. تناولها بعد الأكل

في الوقت الذي يشهد ارتفاع معدلات أمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، يوصي خبراء التغذية العلاجية بتضمين بعض المشروبات الطبيعية في النظام الغذائي اليومي، خاصة تناولها بعد الأكل، لما لها من فوائد صحية كبيرة في دعم صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول الضار.

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك 3 مشروبات فعالة تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل الكوليسترول الضار (LDL)، وهي الشاي الأخضر وعصير الرمان ومشروب الزنجبيل.

وأوضح "صلاح" أن تلك المشروبات غنية بمضادات الأكسدة والمواد الطبيعية، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وبيّن أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات مثل الكاتيكينات التي تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، وينصح بتناوله بعد الأكل لتحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر المفيدة.

وأكد أن عصير الرمان، لما يحتويه من مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل ترسبات الكوليسترول على جدران الشرايين، أما الزنجبيل، فهو معروف بخصائصه المضادة للالتهاب والمساعدة في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

وأشار إلى أن هذه المشروبات يجب أن تكون جزءا من نظام غذائي متوازن، مع ممارسة الرياضة بانتظام والامتناع عن العادات الضارة مثل التدخين، لتحقيق أفضل نتائج في حماية القلب والوقاية من أمراضه.

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