6 أطعمة تساعد على تنظيف الأمعاء وتسهيل الهضم

لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء، يمكنك إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي، والتي نوضحها لكم في السطور التالية، وفقا لموقع "NDTV".

الأطعمة المخمرة

غنية بالبروبيوتيك التي تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، بالإضافة إلى، يسهم استهلاكها في تحسين عملية الهضم.

الخضراوات الورقية الغنية بالألياف

السبانخ، البروكلي، الخرشوف، والهليون ضرورية لتنظيف الأمعاء وتغذية البكتيريا المفيدة.

الفواكه الكاملة

التوت الأزرق والأحمر، التفاح، الكمثرى، الموز، والكيوي توفر الألياف والعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجهاز الهضمي.

الحبوب الكاملة

الشوفان، الكينوا، الأرز البني، تساهم هذه العناصر في تنظيف الأمعاء، بفضل محتواها من الألياف.

المكسرات والبذور والبقوليات

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي تعزز الهضم الصحي.

الكركم والزنجبيل

هذه التوابل تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يساعد الزنجبيل على تسهيل الهضم، بينما يعزز الكركم شفاء الأمعاء.

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