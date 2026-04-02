إعلان

"أزمة معيشية".. كيف يواجه الأمريكيون قفزة أسعار الوقود الجديدة؟

كتب : مصطفى الشاعر

12:58 م 02/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز الـ 4 دولارات للجالون الواحد، وهو مستوى "تاريخي" بدأ يُعيد تشكيل ملامح الحياة اليومية لملايين الأسر الأمريكية، وسط تصاعد حدة التضخم وضعف القوة الشرائية.


ووفقا لتقرير نشرته "يو إس إيه توداي"، اليوم الخميس، فإن هذا الارتفاع لم يعد مجرد عبء مالي عابر، بل تحول إلى "أزمة معيشية" تفرض على المواطنين اتخاذ قرارات قاسية للتكيف مع الواقع الجديد.

تغيير العادات الاستهلاكية


بدأت الأسر الأمريكية في تقليص نفقاتها الأساسية لمواجهة "فاتورة الوقود" المرتفعة، حيث أشار مواطنون إلى أنهم اضطروا لإلغاء رحلات عائلية وتخفيف الزيارات الاجتماعية، بل وصل الأمر إلى تقليص بنود الميزانية الخاصة بالطعام والترفيه.


وتؤكد الإحصاءات، أن تكلفة ملء خزان الوقود باتت تلتهم حصة كبيرة من الدخل الشهري، مما خلق حالة من "التململ الشعبي" الواسع.


العمل عن بُعد والبحث عن بدائل


أدت الأزمة إلى عودة الزخم لخيار "العمل من المنزل" لتقليل كلفة التنقل اليومي، بينما شهدت الأسواق تحولا ملحوظا نحو السيارات الكهربائية والوسائل الموفرة للطاقة.


ويقول خبراء إن استمرار الأسعار فوق مستوى الـ 4 دولارات قد يؤدي إلى "ركود في القوة الشرائية"، حيث يُفضّل المستهلكون ادخار أموالهم لتأمين احتياجات الوقود الضرورية للعمل والدراسة.

ضغوط سياسية ومخاوف مستقبلية


تضع هذه القفزة في الأسعار ضغوطا هائلة على "الإدارة الأمريكية"، حيث يطالب المشرعون والجمهور بحلول عاجلة للسيطرة على التضخم.


ومع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، يسود القلق من أن يُصبح "البنزين الغالي" هو الواقع الدائم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في أمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار و تقارير

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

