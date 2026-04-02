محافظ أسيوط يوجه بضبط سائق تاكسي خالف التعريفة

كتب : محمود عجمي

01:00 م 02/04/2026 تعديل في 01:00 م

ضبط سائق تاكسي

وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بفحص شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات ضد سائق تاكسي قام بفرض أجرة مخالفة للتعريفة الرسمية داخل المدينة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تستغلهم.

تفاصيل الشكوى

وأوضحت المواطنة في شكواها أن السائق طلب 40 جنيهًا مقابل توصيلها من منطقة الجمهورية بحي شرق إلى منطقة الأربعين بحي غرب، في مخالفة واضحة للتعليمات المنظمة لتعريفة الركوب المعتمدة.

تحرك فوري وضبط السائق

وعلى الفور كلف المحافظ اللواء إسماعيل محرزي، مدير إدارة المرور، بسرعة فحص الواقعة وضبط السيارة محل الشكوى. وتمكنت الأجهزة المعنية بالفعل من التحفظ على التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المخالف.

استمرار الحملات المرورية

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المرورية المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، لمتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، مؤكداً أن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.

دعوة المواطنين للإبلاغ

ودعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال غرفة عمليات المحافظة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام الأرضية:
0882135858 – 0882135727
وذلك على مدار 24 ساعة، إلى جانب الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تتعامل فوراً مع البلاغات لضمان الانضباط والعدالة في تقديم الخدمات.

