أظهرت دراسة حديثة أن توفير الأطعمة الصحية مباشرة إلى المنازل، إلى جانب إرشادات غذائية مخصصة، يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في خفض ضغط الدم والكوليسترول لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم، خاصة بين ذوي الدخل المحدود، وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس".

ما النظام الغذائي الذي اعتمدت عليه الدراسة؟

ركزت الدراسة على نظام DASH الغذائي، المعروف بفوائده لصحة القلب، والذي يعتمد على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، إلى جانب البروتينات الصحية، مع تقليل الملح والدهون المشبعة.

كيف أُجريت الدراسة ومن شارك فيها؟

شملت الدراسة 176 مشاركًا من مناطق منخفضة الدخل في بوسطن، بمتوسط عمر 60 عامًا، وكانت نسبة النساء 80%. جميع المشاركين كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم رغم تلقيهم العلاج. تم تقسيمهم إلى مجموعتين:

مجموعة تلقت خدمة توصيل البقالة مع دعم أخصائيي التغذية.

مجموعة حصلت على مخصصات مالية وإرشادات غذائية أساسية.

ما النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟

بعد ثلاثة أشهر، أظهرت النتائج:

انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 7 ملم زئبق لدى مجموعة التوصيل، مقابل 5 ملم زئبق فقط لدى المجموعة الأخرى.

انخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بمقدار 7 ملغم/ديسيلتر لدى المجموعة التي تلقت دعماً غذائياً مباشراً.

لماذا كان لتوصيل الأطعمة الصحية هذا التأثير؟

يشير الباحثون إلى أن أحد أبرز العوائق أمام الالتزام بنظام DASH هو صعوبة الوصول إلى الأطعمة الصحية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى متاجر البقالة. وتساعد خدمة التوصيل في تجاوز هذا العائق، مما يمكّن الأفراد من الالتزام بالنظام الغذائي وتحقيق نتائج صحية ملموسة.

ما دور أخصائيي التغذية في نجاح البرنامج؟

اعتمد أخصائيو التغذية على عدة مبادئ أساسية، أبرزها تقليل الملح، وتحقيق توازن صحي بين البوتاسيوم والصوديوم، والحد من الدهون المشبعة، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات. كما منحوا المشاركين حرية اختيار الأطعمة بما يتناسب مع أذواقهم، ما عزز الالتزام بالنظام الغذائي.

هل استمرت الفوائد بعد انتهاء البرنامج؟

أظهرت النتائج أن التحسن في ضغط الدم والكوليسترول استمر حتى بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء برنامج التوصيل، ما يشير إلى أن تسهيل الوصول إلى الغذاء الصحي قد يكون له تأثير طويل الأمد في الوقاية من أمراض القلب.

ما أهمية هذه النتائج للمستقبل؟

يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تطوير سياسات صحية جديدة، مثل دعم توفير الأطعمة الصحية بأسعار مناسبة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من نقص الوصول إلى الغذاء الصحي.

هل هناك قيود على الدراسة؟

أشار الباحثون إلى أن الدراسة أُجريت في منطقة واحدة ولمدة محدودة، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع وعلى مدى أطول لتأكيد النتائج، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة مثل مرضى السكري أو المصابين بارتفاع شديد في ضغط الدم.

أقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لك عند تناول فصين من الثوم على الريق



للرجال.. 7 فوائد مذهلة لتناول الثوم يوميًا



كيف يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم؟