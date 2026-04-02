نجوم الفن يشاركون محمد رضوان فرحته بخطوبة ابنته ريم

احتفل الفنان محمد رضوان بخطوبة ابنته ريم، وسط حضور عائلي وعدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

ونشر رضوان صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "حفل خطوبة بنتي وحبيبتي وصاحبتي، يوم جميل وهادي.. ربنا يفرحني بيكي دايمًا وأشوفك أسعد الناس".

وتابع: "شكرًا للعائلة والأصدقاء، شكرًا ليكم ولوجودكم.. فرحتنا مكنتش هتكمل غير بيكم، شكرًا لكل أصدقائي وأخواتي النجوم، خطوة عزيزة شرفتوني ونورتوني وفرحتوني بوجودكم".

نجوم الفن في حفل الخطوبة



وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على مشاركة محمد رضوان خطوبة ابنته ريم، من بينهم سما إبراهيم، منير مكرم، وجمال يوسف، وماجد المصري، وخالد جلال، والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

أعمال ينتظرها محمد رضوان



ينتظر محمد رضوان عرض فيلمه الجديد "تحت الطلب"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته سامح حسين، نانسي صلاح، سامي مغاوري، وسلوى عثمان، من تأليف وسام حامد وإخراج هاني حمدي.

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة ومختلفة





سحر رامي: عمري ما فكرت اني معتزلة وأصولي تنتمي لأسرة محمد علي باشا



