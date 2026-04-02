أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن التعديلات تشمل جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام، بعد تأجيل الامتحانات المقررة خلال أيام تعليق الدراسة بسبب الأمطار والطقس السيئ.

قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس

قرر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، حرصًا على سلامة الطلاب.

تحذيرات الأرصاد الجوية وتأثيرها على الدراسة

جاء القرار استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى حالة عدم استقرار في الطقس مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

أكد المحافظ أن القرار يشمل جميع المدارس على مستوى المحافظة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

تنسيق كامل بين التعليم والأجهزة التنفيذية

شدد المحافظ على وجود تنسيق كامل بين غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي طوارئ، خاصة ما يتعلق بتجمعات مياه الأمطار أو تأثيرات الرياح.

سلامة الطلاب في مقدمة الأولويات

أشار المحافظ إلى أن سلامة المواطنين والطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدًا متابعة الموقف أولًا بأول واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا لتطورات الحالة الجوية، كما ناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات التقلبات الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.