كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن آخر تطورات ملف أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، في ظل الجهود المبذولة لحسم الأزمة بشكل نهائي.

وأكد الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لم يتأخر في التحرك منذ بداية أزمة سحب الأرض، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لاستعادة حقوق النادي.

وأوضح متحدث وزارة الشباب والرياضة، أن الملف شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، في ظل المتابعة المستمرة من جانب إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.

وزير الشباب والرياضة يستهدف إنهاء الأزمة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن وزير الشباب والرياضة يستهدف إنهاء الأزمة بشكل كامل، بما يسمح لنادي الزمالك بالمضي قدمًا في خططه لإنشاء فرع جديد بمدينة السادس من أكتوبر.