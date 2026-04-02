الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الشباب والرياضة تكشف تطورات تحرك الزمالك لإنقاذ أرض أكتوبر

كتب : محمد خيري

12:33 م 02/04/2026

أرض نادي الزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن آخر تطورات ملف أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، في ظل الجهود المبذولة لحسم الأزمة بشكل نهائي.

وأكد الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لم يتأخر في التحرك منذ بداية أزمة سحب الأرض، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لاستعادة حقوق النادي.

وأوضح متحدث وزارة الشباب والرياضة، أن الملف شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، في ظل المتابعة المستمرة من جانب إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.

وزير الشباب والرياضة يستهدف إنهاء الأزمة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن وزير الشباب والرياضة يستهدف إنهاء الأزمة بشكل كامل، بما يسمح لنادي الزمالك بالمضي قدمًا في خططه لإنشاء فرع جديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أرض نادي الزمالك

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
