انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صيحة تُعرف باسم "لا شامبو"، حيث يروج بعض المؤثرين لفكرة التوقف عن استخدام الشامبو بهدف "تدريب" فروة الرأس والشعر على استعادة توازنها الطبيعي وتحسين صحتها، نقلا عن "نيويورك بوست".



هل التوقف عن استخدام الشامبو مفيد فعلاً؟



يحذر خبراء الصحة من أن هذه الممارسة قد تكون مضللة، إذ يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل ترقق الشعر وتسارع ظهور الشيب، بدلًا من تعزيز صحته كما يشاع.



ماذا يقول العلم عن عدم غسل الشعر بانتظام؟



على عكس الاعتقاد الشائع بأن غسل الشعر المتكرر يسبب تساقطه، تشير الأدلة العلمية إلى أن إهمال تنظيف فروة الرأس قد يكون أكثر ضررًا. فتراكم الدهون الطبيعية (الزهم) والأوساخ يؤدي إلى زيادة الالتهابات واختلال التوازن الميكروبي بين البكتيريا والفطريات، إضافة إلى تراكم الدهون المؤكسدة حول بصيلات الشعر، ما يعيق نموه.



كيف يؤثر ذلك على من يعانون من تساقط الشعر؟



لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تساقط الشعر، تكون البصيلات متأثرة بهرمون ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، المسؤول عن تقليصها. وعند عدم تنظيف فروة الرأس بانتظام، قد تتراكم الدهون حول البصيلات وتحبس هذا الهرمون، ما يزيد من حدة المشكلة ويؤدي إلى شعر أضعف وأقل كثافة.



ما العلامات التي تدل على تضرر فروة الرأس؟



غالبًا ما يعاني من يتوقفون عن غسل شعرهم لفترات طويلة من الحكة، وزيادة الإفرازات الدهنية، وظهور قشور واضحة، بالإضافة إلى تراكمات حول البصيلات ذات ملمس خشن. وتشير هذه العلامات إلى تراكم بقايا دهنية و كيراتينية ونمو مفرط للميكروبات، ما يؤثر سلبًا على صحة الشعر.



هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشيب المبكر؟



حتى في حال عدم وجود مشكلة تساقط الشعر، فإن إهمال تنظيف فروة الرأس قد يسرّع ظهور الشيب المبكر، فضلًا عن تفاقم مشكلات فروة الرأس المختلفة.

ماذا عن تأثير الكبريتات في الشامبو؟



رغم اتهام الكبريتات (السلفات) بالتسبب في جفاف الشعر، لا توجد أدلة علمية تؤكد ارتباطها بتساقط الشعر، ويقتصر تأثيرها غالبًا على الطبقة الخارجية للشعرة، وقد تسبب تهيجًا فقط لدى أصحاب فروة الرأس الحساسة.

