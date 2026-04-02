إعلان

كيف تحسن أداء الكبد بطريقة طبيعية وسهلة؟

كتب : آلاء نبيل أحمد

12:00 م 02/04/2026

صحة الكبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة ثمانية أسابيع تحسن بشكل ملحوظ صحة الكبد لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي، نقلا عن "لينتا. رو".

من شارك في الدراسة وكيف أجريت؟

شارك في الدراسة 754 شخصًا مصابًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وطلب منهم ممارسة تمارين اللياقة البدنية لمدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، بهدف تقييم تأثير النشاط البدني على صحة الكبد.

ما النتائج الرئيسية للتمارين على الكبد؟

أظهرت النتائج انخفاض مستويات إنزيمات الكبد ALT وAST، وهي مؤشرات غالبًا ما تدل على تلف الكبد. كما سجل المرضى انخفاضًا في محتوى الدهون في الكبد وتحسن المؤشرات الأيضية، بما في ذلك الوزن، ومؤشر كتلة الجسم، و الدهون الحشوية، ومقاومة الأنسولين.

هل تؤثر شدة التمارين على النتائج؟

أوضحت الدراسة أن البرامج الرياضية عالية الكثافة أظهرت تأثيرًا أقوى على صحة الكبد، رغم أن أنواعًا أخرى من التمارين أيضًا كانت مصحوبة بتحسينات إيجابية.

هل هناك حدود لتأثير التمارين؟

لم تُظهر التمارين تأثيرًا كبيرًا على تصلب الكبد أو مستوى الهيموغلوبين السكري (HbA1c)، مما يشير إلى الحاجة إلى فترة أطول أو دراسات إضافية لرصد هذه التأثيرات بدقة أكبر.

صحة الكبد التمارين الرياضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

