ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 98 قرشًا.

بنك مصر: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 98 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 84 قرشًا، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 1.03 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 85 قرشًا، و62.14 جنيه للبيع، بزيادة جنيه.