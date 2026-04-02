أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "A&M" الأمريكية بتكساس أن السفر لا يقتصر على متعة الاستكشاف فحسب، بل يوفر أيضًا فوائد صحية هامة تؤثر إيجابيًا على القلب والصحة النفسية، نقلا عن "لينتا.رو".

كيف تم إجراء الدراسة؟

شارك 20 طالبًا في رحلة بحرية، حيث ارتدى كل منهم ساعة ذكية لمراقبة المؤشرات الصحية مثل ضربات القلب والنشاط البدني. كما سجل الطلاب الأنشطة والفعاليات اليومية التي شاركوا فيها، مما أتاح للباحثين رصد تأثير السفر على صحة القلب والجهاز العصبي.

ما النتائج الرئيسية للسفر على القلب؟

أظهرت الدراسة أن السفر يفرض على القلب إيقاعًا فريدًا يشبه تدريبات الرياضيين، حيث تتناوب فترات النشاط الناتج عن التجارب الجديدة مع فترات استرخاء تعيد شحن الطاقة. هذه الدورة من التوتر والاسترخاء تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

هل طول الرحلة يؤثر على الفوائد الصحية؟

خلص الباحثون إلى أن الرحلات الطويلة والإجازات الأسبوعية تحقق تأثيرات أكثر استدامة مقارنة بالرحلات القصيرة، حيث تساعد الإجازات الممتدة على تخفيف التوتر لفترة أطول مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع.

كيف يعزز السفر الصحة النفسية؟

يؤكد خبراء الصحة أن السفر وقضاء الوقت في الطبيعة يساهمان في التخلص من التوتر والقلق، ويحافظان على صحة القلب والجهاز العصبي، ما يجعل السفر وسيلة فعالة لتعزيز الصحة النفسية والجسدية على حد سواء.

أقرأ أيضًا:

