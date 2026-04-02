أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اليوم الخميس، عن تعطل الخطوط الأرضية الخاصة بالخط الساخن 125 .

وأوضحت الشركة أن التعطل حدث نتيجة لسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية والأمطار التي شهدتها المحافظة مساء أمس.

كما أعلنت الشركة أن الأرقام البديلة للتواصل مع الخط الساخن في حالة الأعطال هي:

01271196696

01050509013

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المنيا أعمال شفط المياه من الشوارع المختلفة، عقب هطول أمطار غزيرة مساء أمس وامتدت حتى الساعات الأولى من اليوم.