

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج شخصين، أحدهما مسجل خطر، وبحوزتهما تابوت أثري كامل من العصر الروماني المتأخر ناتج عن الحفر والتنقيب بمنطقة جبلية في أخميم بقصد الإتجار، وذلك بعد تحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام التي أكدت حيازتهما للقطعة النادرة تمهيدًا لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة فوريًا، حيث تم نصب كمين للمتهمين وإلقاء القبض عليهما بنطاق المحافظة ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات.

لصوص الكنوز

كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذا من المناطق الجبلية في مركز أخميم مسرحًا لنشاطهما الإجرامي في التنقيب عن الكنوز المدفونة للحصول على قطع أثرية نادرة. ومن جانب آخر، اعترف المتهمان صراحة بحيازتهما للتابوت المكون من جزئين بقصد البيع، علاوة على ذلك، أشارا إلى أن تلك القطعة الأثرية هي ثمرة عمليات حفر سرية استمرت لفترة طويلة بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية، في محاولة لتبديد ثروات البلاد القومية.

تابوت روماني

أكدت اللجنة الأثرية المشكلة لمعاينة المضبوطات أن التابوت يعود للحقبة الرومانية المتأخرة، ويعد إضافة هامة للتراث التاريخي المصري الذي يجب الحفاظ عليه. وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على استمرار ملاحقة المنقبين عن الآثار لحماية هوية البلاد، حيث تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان ردع كل من يحاول العبث بمقدرات وتاريخ الوطن، كما تم فحص التابوت بدقة للتأكد من سلامته الفنية.

