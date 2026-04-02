بعد الخمسين.. عوامل خفية تزيد خطر الوفاة

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:00 ص 02/04/2026

أشارت دراسة علمية إلى أن زيادة الدهون في منطقة البطن، مع تراجع الكتلة العضلية، ترتبط بارتفاع ملحوظ في خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين، نقلا عن "لينتا.رو".

كيف تم إجراء الدراسة؟

امتدت الدراسة على مدار 14 عامًا، حيث قام الباحثون بتحليل البيانات الطبية لأكثر من 5400 مشارك، بهدف تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خطر الوفاة مع التقدم في العمر.

ما المؤشرات التي اعتمد عليها الباحثون؟

ركزت الدراسة على مؤشرين أساسيين يُستخدمان في الفحوصات السريرية، وهما محيط الخصر ومؤشر الكتلة العضلية، باعتبارهما من أهم المؤشرات المرتبطة بصحة الجسم.

ماذا أظهرت النتائج؟

أظهرت النتائج أن الجمع بين السمنة البطنية وضعف الكتلة العضلية يزيد خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 83% مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أي من هذين العاملين.

هل يختلف التأثير عند وجود كل عامل بمفرده؟

لاحظ الباحثون أن تأثير كل عامل على حدة كان أقل حدة؛ إذ لم ترتبط السمنة البطنية وحدها بزيادة كبيرة في خطر الوفاة، بينما أدى نقص الكتلة العضلية وحده إلى رفع الخطر بنحو 40%.

كيف يمكن تقليل خطر الوفاة مع التقدم في العمر؟

يرى الباحثون أن الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام يعدان من أهم وسائل الوقاية، حيث تساعد التمارين على تقليل الدهون المتراكمة والحفاظ على الكتلة العضلية، فضلًا عن دورها في تعزيز صحة القلب والشرايين وتحسين اللياقة العامة.

