كشفت دراسة جديدة أن تناول اللوز يوميًا يكون فعالًا في تحسين صحة البشرة وتقليل مشكلات حب الشباب، خصوصًا لدى الشباب في مرحلة البلوغ، نقلا عن موقع " لينتا.رو".

كيف تم إجراء الدراسة؟

شملت الدراسة 74 مشاركًا يعانون من حب الشباب بدرجات خفيفة إلى متوسطة على مدار 20 أسبوعًا، تناولت مجموعة وجبات يومية تحتوي على 60 جرامًا من اللوز، بينما حصلت المجموعة الأخرى على وجبات متساوية في السعرات الحرارية ولكن بدون مكسرات تم تقييم عدد البثور، حالة الجلد، وتنوع الميكروبيوم الجلدي لدى جميع المشاركين.

ما النتائج الرئيسية لتناول اللوز؟

انخفض إجمالي عدد البثور بنسبة 22.2% لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز يوميًا، مقارنة بنسبة 9.8% في المجموعة الأخرى. كما لوحظ انخفاض الالتهابات الجلدية وتحسن مؤشرات ترطيب الجلد، إلى جانب زيادة تنوع الميكروبيوم الجلدي، ما يعزز صحة الجلد واستقراره.

هل يؤثر تناول اللوز على الحالة النفسية؟

أفاد المشاركون الذين تناولوا اللوز بتحسن جودة الحياة وانخفاض مستويات القلق، ما يشير إلى تأثير إيجابي شامل على الصحة النفسية والجسدية.

ما السبب وراء فعالية اللوز؟

يربط الباحثون الفوائد بمحتوى اللوز الغني بمضادات الأكسدة، فيتامين هـ ، الدهون الصحية، والعناصر الدقيقة، التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين العمليات الأيضية المرتبطة بظهور حب الشباب.

أقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لك عند تناول فصين من الثوم على الريق



للرجال.. 7 فوائد مذهلة لتناول الثوم يوميًا



كيف يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم؟