الإفراط في زيت الزيتون يسبب الإصابة بهذه الأمراض

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوكلاهوما أن الإفراط في تناول زيت الزيتون قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة أن حمض الأولييك، وهو المكون الرئيسي في زيت الزيتون، قد يحفز نمو الخلايا الدهنية بدرجة تفوق تأثير زيوت أخرى كزيت جوز الهند أو زيت الصويا.

ماذا يحدث داخل الجسم؟

حمض الأولييك ينشط بروتين AKT2 ويثبط LXR، ما يخلق بيئة داخلية محفزة لتكاثر الخلايا الدهنية وتخزين الدهون الزائدة، وهي عوامل تعد ممهدة للإصابة بالسمنة وما يتبعها من أمراض مزمنة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الدكتور مايكل رودولف، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة أوكلاهوما: "زيادة عدد الخلايا الدهنية تعني قدرة أكبر على تخزين الدهون، وهذا قد يُضاعف مخاطر أمراض القلب والسكري، خصوصاً مع عدم ضبط الكميات".

وشددت أخصائية التغذية فيرونيكا راوس على أهمية مراجعة مختصين قبل إدخال تغييرات جذرية على النظام الغذائي، محذرة من أن "النية الطيبة لا تُغني عن التوجيه العلمي السليم".

الاعتدال هو السر

يظل زيت الزيتون عنصراً مهماً في النظام الغذائي المتوسطي المعروف بفوائده، إلا أن التوازن وتنوع مصادر الدهون هو المفتاح للحفاظ على صحة القلب والوزن.

استهلاك زيت الزيتون بكميات زائدة وإن كان طبيعياً قد يحمل مخاطر صحية غير محسوبة.

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