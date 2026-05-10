بعد قفزة كبيرة في أسعار الطماطم.. توقعات بانخفاضها في هذا الموعد

كتب : دينا خالد

05:58 م 10/05/2026

أسعار الطماطم

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض التدريجي، حيث انخفض سعر الكيلو في الأسواق إلى 30 جنيها بعدما سجل سعر الكيلو في الأسواق 50 جنيها قبل أسبوعين.

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعات كبيرة منذ منتصف شهر أبريل الماضي، حيث ترواحت أسعار الطماطم في الأسواق بين 45 و45 جنيها، بحسب النجيب.

وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار الطماطم إلى عدم استقرار الطقس حتى الآن، و هو ما يؤثر على محصول العروة الصيفية، مما أدى إلى قلة المعروض.

وتوقع، أن تواصل أسعار الطماطم الانخفاض التدريجي كلما استقر الطقس، وزاد إنتاج العروة الصيفية والتي يكون ذروتها منتصف شهر يونيو.

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
وصول حافلة بيراميدز لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زد بكأس مصر
وصول حافلة بيراميدز لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زد بكأس مصر
بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور

