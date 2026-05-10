بعد قفزة كبيرة في أسعار الطماطم.. توقعات بانخفاضها في هذا الموعد

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض التدريجي، حيث انخفض سعر الكيلو في الأسواق إلى 30 جنيها بعدما سجل سعر الكيلو في الأسواق 50 جنيها قبل أسبوعين.

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعات كبيرة منذ منتصف شهر أبريل الماضي، حيث ترواحت أسعار الطماطم في الأسواق بين 45 و45 جنيها، بحسب النجيب.

وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار الطماطم إلى عدم استقرار الطقس حتى الآن، و هو ما يؤثر على محصول العروة الصيفية، مما أدى إلى قلة المعروض.

وتوقع، أن تواصل أسعار الطماطم الانخفاض التدريجي كلما استقر الطقس، وزاد إنتاج العروة الصيفية والتي يكون ذروتها منتصف شهر يونيو.