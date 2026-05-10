يتجاهل معظم الأشخاص الصداع في الصباح الباكر ويرجعون سببه إلى التوتر أو قلة النوم أو الجفاف أو تفويت وجبة العشاء.

متى يصبح الصداع الصباحي علامة خطيرة؟

ومع ذلك، كشف الدكتور إيشانت ريجي طبيب الأعصاب الهندي، أن الصداع المستمر في الصباح الباكر قد يشير إلى حالة صحية أكثر خطورة مثل ورم في الدماغ.

متى يجب القلق بشأن الصداع؟

معظم حالات الصداع غير ضارة، لكن لا ينبغي تجاهل العلامات خاصة عندما تصبح متكررة أو شديدة أو مرتبطة بأعراض عصبية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

لماذا يحدث الصداع الناتج عن أورام الدماغ في الصباح الباكر؟

يميل الصداع المرتبط بأورام الدماغ إلى التفاقم في ساعات الصباح الباكر نتيجة لتغيرات التنفس أثناء النوم

وخلال الليل، ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية في الدماغ.

لذا إذا كان هناك ورم يصبح تأثير الضغط هذا أكثر وضوحا، وغالبا ما يظهر على شكل صداع خفيف ومستمر يزداد سوءا عند الاستيقاظ ويتحسن مع مرور الوقت.

ما هي أعراض أورام الدماغ التي يتجاهلها الناس؟

نوبات الصداع التي تصبح أكثر حدة مع مرور الوقت

القيء في الصباح

تشوش وتغييرات الرؤية

ضعف أو خدر في الأطراف

صعوبة التحدث أو الحفاظ على التوازن

نوبات الصرع

هذه الأعراض لا تشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان، لكن لا ينبغي تجاهلها أيضا.

هل جميع أورام الدماغ خطيرة؟

لحسن الحظ، ليست كل أورام الدماغ سرطانية، فالكثير منها حميد ويمكن علاجه بنجاح كبير إذا تم اكتشافه مبكرا.

وساهمت التطورات في التصوير بالرنين المغناطيسي وجراحة الدماغ في تحسين نتائج المرضى بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال.

متى يجب استشارة الطبيب بسبب الصداع؟

يجب استشارة الطبيب إذا شعرت بصداع يختلف عن المعتاد، أو استمر رغم تناول الأدوية المعتادة أو ظهر مصحوبا بأعراض عصبية.

وفي كثير من الحالات، يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي البسيط على تحديد السبب بدقة وطمأنة المريض في حال عدم وجود أي مشكلة خطيرة، مما يضمن التشخيص المبكر والحماية من المضاعفات المحتملة.