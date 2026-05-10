يعتبر الفنان الكبير فريد شوقي، من أهم الأسماء في تاريخ السينما العربية، إذ قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة.

فريد شوقي كان نجما استثنائيا في تاريخ السينما، لقبه الجمهور بعدة ألقاب منها "وحش الشاشة"، و"ملك الترسو"، وكان يحرص على تقديم شخصية "ابن البلد" الذي برع بالفعل في تقديمها، نظرا لحضوره الطاغي و"الكاريزما" الذي كان يتمتع بها.

باروكة فريد شوقي

بعد شهرة كبيرة حققها، حرص فريد شوقي على الظهور بـ "باروكة" في أعماله، على الرغم من أنه كان يظهر في عدد من المناسبات بدونها.

وفي عدد من اللقطات يظهر الفنان فريد شوقي، بدون باروكته الشهيرة، منها صور ظهر فيها بصحبة سامية جمال ورشدي أباظة.

أفلام فريد شوقي

النجم الكبير فريد شوقي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، منها: "كلمة شرف"، "بداية ونهاية"، "الفتوة"، "رصيف نمرة خمسة"، "جعلوني مجرما"، "الأسطى حسن"، "طريد الفردوس"، "الموظفون في الأرض"، وغيرها من الأعمال الهامة.

