في كثير من الأحيان يرسل الجسم إشارات تحذيرية مبكرة قد تبدو بسيطة أو عابرة، إلا أن تجاهلها لفترات طويلة قد يؤدي إلى اكتشاف أمراض خطيرة في مراحل متأخرة، وعلى رأسها السرطان.

ووفقًا لـ medicalxpress، إليك أبرز 5 أعراض مزمنة قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان

- فقدان الوزن المفاجئ

يعد فقدان الوزن غير المبرر من العلامات الشائعة المرتبطة بعدد من أنواع السرطان، خاصة سرطان المعدة والرئة والبنكرياس، ويحذر الأطباء من فقدان أكثر من 5 كيلوجرامات خلال فترة قصيرة دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة نشاط بدني مكثف.

- الإرهاق والتعب المستمر

الشعور بالتعب الشديد رغم الحصول على قسط كاف من الراحة قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، ويظهر هذا العرض بشكل متكرر لدى مرضى سرطان الدم أو القولون، نتيجة فقدان الدم أو ضعف الجسم العام.

- السعال المزمن أو بحة الصوت

استمرار السعال لأكثر من 3 أسابيع، أو حدوث بحة دائمة في الصوت، قد يشير إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الحنجرة، خصوصًا لدى المدخنين أو الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي.

- ظهور كتل أو تورمات بالجسم

أي كتلة غير طبيعية في الثدي أو الرقبة أو تحت الإبط أو أي منطقة أخرى بالجسم تستوجب استشارة الطبيب فورًا، خاصة إذا كانت تكبر تدريجيًا أو يصاحبها ألم أو تغيرات في الجلد.

- اضطرابات الجهاز الهضمي والنزيف

استمرار مشاكل الهضم، أو وجود دم في البراز أو البول، أو تغيرات مفاجئة في عادات التبرز، قد تكون مؤشرات مبكرة على الإصابة بسرطان القولون أو المعدة أو المثانة.

نصائح طبية مهمة

يشدد الأطباء على أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها علامات لا يجب إهمالها، فالكشف المبكر يزيد بشكل كبير من فرص العلاج والشفاء.

